Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa artıda, gözler PPK’da
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa...
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...

THY'NİN ROMA UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Roma seferini gerçekleştirecek TK-1863 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkışından bir saat sonra teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü. THY'nin...

THY'NİN ROMA UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Roma seferini gerçekleştirecek TK-1863 sefer sayılı yolcu uçağı, kalkışından bir saat sonra teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
THY'nin Airbus 321 tipi TC-JRL kuyruk tescilli 'TARSUS'  adlı uçağı, Roma seferini yapmak üzere 93 yolcusuyla bugün saat 17.43'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Havalandıktan bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek geri döneceğini söyledi. İniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atarak yakıtını tüketen uçak, saat 18.51'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçak, kontrollerin yapılması için teknik hangar önüne çekildi. Terminale alınan yolcuların, tahsis edilen yeni bir uçakla saat 20.10 sıralarında Roma'ya gönderileceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314