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THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, ()  İtlaya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın (THY) 08.00-16.00 saatleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bu ülkeye...

THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () 
İtlaya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın (THY) 08.00-16.00 saatleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bu ülkeye yapılması planlanan seferlerini iptal etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferler ise özel izin sayesinde devam edecek. 
İtalya'daki grev nedeniyle, Türk hava Yolları'nın yarın yapılması planlanan Venedik, Napoli, Bologna, Milano ve Roma seferleri karşılıklı olarak iptal oldu. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
08.05.2018 tarihinde saat 08.00-16.00 saatleri arasında İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin düzenleyeceği grev nedeniyle, İtalya'daki destinasyonlarımıza icrası planlanan belirtilen saat diliminde olan seferlerimiz iptal edilmişti.  Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz alınan özel izin sayesinde grevden olumsuz etkilenmeyecektir. 
 

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