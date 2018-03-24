THY'NİN ERBİL SEFERLERİ HAFTA BAŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul

Türk Hava Yolları, uçuş yasağının kalkmasının ardından pazartesi günü Erbil seferlerine yeniden başlayacak.

Irak Merkezi yönetiminin 29 Eylül tarihinde aldığı karar doğrultusunda; Erbil ve Süleymaniye'ye yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurulmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından havayolu şirketlerinin uçak seferlerine yeniden başlaması kararı alındı. Eylül ayından beri askıya alınan İstanbul-Erbil seferinin pazartesi gecesi yeniden başlayacak. Erbil seferi için şuana kadar 135 ekonomi, 16 business olmak üzere 151 bilet satıldığı öğrenildi.



