THY İLE YAPI KREDİ ARASINDA ANLAŞMA

Haber: Faik KAPTAN - Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) ve Yapı Kredi, sadece seyahat harcamalarında kullanılan dünyanın ilk kartlı ödeme sistemi olan UATP için güçlerini birleştirdi ve bugün iki kurum arasında bir anlaşma imzalandı.

THY Genel Müdürlük binasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın tarafından imzalanan anlaşma uyarınca, Türk Hava Yolları'nın kurumsal müşterilerine yönelik sadakat programı Turkish Airlines Corporate Club'a üye firmaların bundan böyle Yapı Kredi ayrıcalığı ile "Turkish Airlines Corporate Club Kartı" kullanarak pek çok imkândan yararlanabilecekleri bildirildi.

İHALEYİ YAPI KREDİ KAZANDI

Dünyada UATP Kart çıkarmaya yetkili havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nın söz konusu kart için açtığı ihaleyi, Türkiye kredi kartı pazarı liderlerinden olan Yapı Kredi kazandı. Buna göre, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları'nın çıkarmaya yetkili olduğu UATP kartı Türkiye pazarında World Business karta bağlı bir sanal kredi kartı olarak sunacak. Turkish Airlines Corporate Clubüyesi firmalar "Turkish Airlines Corporate Club Kart" ile ücretsiz taksit, biletlerde indirim, ilave bagaj, özel yolcu salonu kullanım hakkı, 260'dan fazla hava yolundan bilet alımı gibi hizmetlerden yararlanabilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı imza töreninden önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları olarak 2009 yılında kurumsal müşterilerimize yönelik sunmaya başladığımız 'Turkish Airlines Corporate Club' sadakat programı kapsamında 10 binin üzerinde üyeye ulaşmış durumdayız. Bayrak taşıyıcı konumumuzun verdiği sorumlulukla artan rekabete ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına UATP özellikli kartı kurumsal müşterilerimizin kullanımına sunmaya karar verdik.UATP ödeme sistemini Türkiye'nin en köklü bankaları arasında yer alan ve Kıta Avrupası'nın en büyük kart programına sahip olan Yapı Kredi'nin World markası ile beraber pazara sunuyoruz. Bu işbirliğinde Yapı Kredi'nin 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan ihalede en iyi teklifi vermiş olması ve World'ün Ticari Kartlarda yüzde 32 alacak bakiyesi pazar payı ile Türkiye'de açık ara lider olması etkili olmuştur."

İlker Aycı ayrıca, "Bu ürün ile birlikte Türkiye pazarına seyahat yönetimi algısını getirmeyi hedefliyoruz. Turkish Airlines Corporate Club Kart ile kart sahibi üyelerimiz, kendilerine gönderilecek aylık seyahat yönetim raporlarıyla uçuş harcamalarını daha etkin takip edebilecekler. Ayrıca kartlar departman ve proje bazında çıkartılabileceğinden seyahat maliyetlerinin de detaylı kontrolüne olanak sağlayacak" dedi.

Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ise yapılan anlaşmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

THY 2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Final Four'da şampiyonluğu 20 saniye farkla kaçırdığını ve o günden bu yana başta Obrodoviç olmak üzere bu şampiyonluk için çalışmalara başladıklarını da belirterek şunları söyledi:

"Allah mahçup etmedi. Ne mutlu bize doyasıya yaşadık. Birlik olduğumuzda neler başarabileceğimizin bir örneğini daha dün gece yaşadık. Tarifsiz mutluyuz. Markamıza hayırlı olsun. Hissedarlarımıza, çalışanlarımıza hayırlı olsun. THY Avrupa Ligi basketbolde irtifa kazanmaya, yükselmeye devam edecek. FB ile birlikte diğer takımlarımızla birlikte,Avrupada THY Basketbol Ligi daha güzel, daha keyifli, daha eğlenceli, daha seyredilebilir olacak. Düşünün ki 2 milyar kişiye varan bir organizasyondan söz ediyoruz. Markalarımızı oraya taşıdık Uzak doğu ve Çin Pazarı çok ilgili. Dijitalde 750 milyon kişi seyretti. Markamızı buraya taşıdık. Böyle yerlere yükselmek el birliği ile oluyor. Vizyorn ile, birlik beraberlikle oluyor. Birbirimizin paçasından çekmeyelim. Kolkola girip yürüyelim. Daha nice şampiyorluklar gelecek. Şimdiden gelecek yıl Belgrad'da ki finali düşünüyoruz.1 milyonluk mil ödülünü FB'li basketbolcu Ekpe Udoh'a verdik. Haketti, teriyle haketti ve çok mutlu olduğunu söyledi. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Umarım bu güzel şeyler artsın."

Görüntü Dökümü:

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-İlker Aycı'nın konuşması

-Faik Açıkalın'ın konuşması

-İlker Aycı ile röp.

-Genel ve detaylar