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THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ’DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter...

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ’DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () 
Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi. 

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