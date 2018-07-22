THY'den yolcularına uyarı: 'Sahte mesajları açmadan  silin'

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul, ()- TÜRK Hava Yolları (THY) adına düzenlenmiş olarak görünen ödül bilet temalı sahte mesajların bazı sosyal medyada yayılması üzerine THY’den açıklama geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz."