THY'DEN ENGELLİ YOLCULARA KOLAYLIK 

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Türk Hava Yolları(THY), indirimli bilet almak için her seferinde havalimanına gelerek belge ibraz etmek zorunda kalan engelli yolculara kolaylık sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların artık mobil uygulamadan kolay bir şekilde indirimli biletlerini alabileceklerini müjdeledi.

Engelli yolculara indirimli bilet kolaylığı sağlayan THY, yolcuların istekleri üzerine yeni bir uygulamaya gitti. Bir kereye mahsus olarak engelli olduğunu gösteren belgeyi sisteme işleten yolcular diğer uçuşlarında indirimli biletlerini havalimanlarına gelmeden cep telefonlarına indirdikleri THY mobil uygulama veya internet üzerinden bulundukları yerden kolay bir şekilde alabilecekler. Konuyla ilgili resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Öğrenci ve engelli yolcularımızı yormayalım dedik. Artık indirimli biletlerini mobil uygulamamızdan doğrudan alabileceksiniz. Mobil uygulama ile THY size bir el kadar yakın" dedi.