THY 852 sefer gerçekleştirecek

İSTANBUL'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce seferini iptal eden Türk Hava Yolları bugün Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından 852 seferin gerçekleştirileceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



“ 27 Ocak Cuma günü Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 toplamda 719 sefer icra edilecektir. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 toplamda 133 sefer planlanmaktadır. Böylece 27 Ocak Cuma günü İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 sefer gerçekleştirilecektir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ocak Cuma günü iptal edilen kalkış ve varışlı toplam sefer sayımız 146'dır. Bu seferlerin 110'u Atatürk Havalimanı, 36'sı ise Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlıdır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

