THY 23 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle:

İç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Trabzon; Dış hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, Bükreş, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere toplam 23 seferini iptal etti.