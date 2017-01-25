THY 220 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan yapacağı 220 seferini iptal etti.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle her iki havalimanında kapasite yüzde 20 azaltılınca THY, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 220 seferini iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda “26-27 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz “ denildi.

Beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı'nda bu gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi. DHMİ, "26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " açıklaması yaptı.