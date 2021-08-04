THK'nun 7 uçağının bakımı için 4-5 milyon dolar gerekli

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Yangın söndürme çalışmalarında kullanılamayan 7 THK uçağını DW Türkçe görüntüledi. Yetkililer, uçakların bakımı için 4-5 milyon dolar gerektiğini söyledi. Kurum, yangınlara müdahale için ise 16 helikopter kiraladı.

Yangın söndürmek için elinde uçaklar bulunan, ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uçmasına izin verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun (THK) son yangınlara havadan müdahalede bulunmak için özel şirketlerden 16 helikopter kiraladığı ortaya çıktı.

Ankara'da THK Meydan İşletme Müdürlüğü'nde bekletilen yangın söndürme uçaklarını görüntüleyen DW Türkçe, THY yetkilileriyle de konuştu. THK yetkilileri, söz konusu uçakların uçuşa hazır hale getirilmesi için 4-5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaynak$ DW Türkçe