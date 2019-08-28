THK için olağanüstü genel kurul çağrısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde belirlenen usulsüzlüklere ilişkin sorumluluğu bulunan yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulan Türk Hava Kurumu'nda (THK) bazı şube başkanları ile istifa eden yöneticiler, olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına THK'da bazı şube başkanları ile istifa eden yöneticiler katıldı. THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, son dönemde THK’nın orman yangınlarına müdahale etmediği yönünde gündem oluşturulduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Merkez Denetleme Kurulu olarak, THK yönetiminin elimizdeki yangın söndürme uçak filosunu faal edip, 35 yıldır sürdürmekte olduğumuz ihaleyi kazanmayı başaramadığından 11 Haziran 2019'da rapor yazmış ve olağanüstü genel kurul talep etmiştik. Çünkü yangın söndürme misyonunun THK için önemini biliyorduk ve işlerin bu noktaya geleceğini ön görmüştük. THK genel başkanı raporumuzu işleme koymadı. Bu tavra tepki olarak 25 Haziran'da yönetim kurulunun çoğunluğu istifa etti. Nitekim dün itibarıyla İçişleri Bakanı, 26 Haziran tarihinden itibaren THK’nın yönetim kurulunun istifa ettiğini ve o günden beri THK yönetiminin yok hükmünde olduğunu ve durum tespiti için THK'ya müfettiş gönderildiğini açıkladı. Orman yangın ihalesi yanında daha birçok iş ve ihale, eş, dost, arkadaş kontenjanından liyakatsiz yöneticilerin yüksek maaşlarla işlerin başına getirilmesinden ötürü kaybedildi."

'GENEL BAŞKANA GÖRE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI SUÇ'

Duman, THK Başkanı Bertan Nogaylaroğlu’nun astronomik rakamla Haluk Pekşen’i yanına aldığını, bu durumun THK’nın siyasete bulaştığı algısı oluşturduğunu savunarak şöyle devam etti:

"O tarihten sonra tüzük maddesi gereği Merkez Denetleme Kurulu olarak yaptığımız olağanüstü genel kurul çağrısı, Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan kasıtlı yalan beyanlar ve mahkeme hakiminin yanıltılması neticesi verdirilen tedbir kararıyla engellendi. Gerekçe, seçilmiş Merkez Denetleme Kurulu'nun genel başkan tarafından görevden el çektirildiğiydi. Oysa tüzüğümüz böyle bir şeyin mümkün olamayacağını açıkça beyan ediyordu. 26 Haziran tarihinden beri yok hükmünde olduğu İçişleri Bakanı tarafından da basına açıklanan genel başkan, olağanüstü genel kurul çağrısı yapan Merkez Denetleme Kurulu ve istifa etmiş genel yönetim kurulu üyelerinin şubelerine bugünlerde tehditle kurum müfettişlerini salmakta ve mutlaka şubelerin kapatılması yönünde yalan rapor yazmaları hususunda ağır baskı uygulamaktadır. Bunun yanında geçen hafta Trakya’da yaptığı bölge toplantısında, olağanüstü genel kurul yapılması için Merkez Denetleme Kurulu'na müracaat eden 300 delegenin şubelerinin kapatacağını da beyan etmiştir. Yani genel başkana göre THK’da olağanüstü genel kurul istemek şube kapattıracak bir suçtur."

'THK SİYASET ÜSTÜ BİR KURUMDUR'

Bayram Duman, mevcut genel başkanın, yanına aldığı Haluk Pekşen ile Kurum'u yönetmeye çalıştığını savunarak, "Gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı halde bu durum, THK'nın siyasete bulaştığı algısı oluşturmuştur. Oysa onursal genel başkanı kurulduğundan beri cumhurbaşkanları olan, TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının doğal genel kurul delegesi bulunduğu THK, hiçbir şekilde siyasetin tarafı değildir. THK, siyaset üstü bir kurum olup, siyasi partilerin değil ancak devletin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Nitekim Bertan Nogaylaroğlu, genel başkan seçilmeden önce, kamu yararına çalışan bir dernek olarak tüm kamu kuruluşları ile olması gerektiği gibi çok iyi ilişkiler içerisindeydik. Bertan Nogaylaroğlu basiretsiz yaklaşımı , kamu sektöründe son dönemlerde başarıyla sürdürdüğümüz istisnasız tüm işleri iflas noktasına sürüklediği gibi maalesef kurumun kamuoyundaki algısını da olumsuz etkilemiştir. Ülkemizin dört bir yanında 400’e yakın şubesi ve yüzbinlerce gönüllüsü bulunan THK, delegelerinin iradesi, en kısa sürede yapılacak olağanüstü genel kurula yansıyıp, yeni bir yönetim seçildiğinde THK tüm mevcut sorunları aşabilecek kapasitededir" dedi.

Duman, seçim sürecini engellemekle suçladığı Bertan Nogaylaroğlu ve Haluk Pekşen'in, Kurum’un yok olmasına neden olduklarını iddia ederken, olağanüstü genel kurul tarihinin 14-15 Eylül olduğunu açıkladı.

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Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()