Teröristler Vefa Destek Grubuna saldırdı: İki ölü

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubunun bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

* Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

* Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

BAKAN SOYLU: “YENİLECEKSİNİZ VE CEHENNEM’E SÜRÜLECEKSİNİZ”

Hain saldırı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklama yaptı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Mübarek Ramazan Günü’nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, “Yenileceksiniz, ve Cehennem’e sürüleceksiniz!

Van’da yaşanan saldırıyı kınıyoruz

Saldırının ardından HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'da bir açıklamaya yaparak saldırıyı kınadı. PKK'nın siyasi ayağı olmakla suçlanan HDP'li başkanların ilk defa bir saldırıyı kınamaları dikkat çekti. Kınamada, terör örgütünün adını anmamaları da dikkat çekiyor. İşte Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ortak açıklaması:

"Van’ın Özalp ilçesinde, Vefa Destek Grubu’ndan 2 kişinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz.

Öncelikle hayatını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşa da acil şifa diliyoruz.

Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz korona virüs salgını döneminde yaşanan bu saldırı asla kabul edilemez.

HDP olarak bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."