Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri tarafından Afrin'in Cideres bölgesindeki YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Terörist YPG hedeflerini ateş altına aldı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ATAK helikopterleri tarafından Afrin'in Cideres bölgesindeki YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
25 Şubat 2018 Pazar 00:34
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