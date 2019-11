Terör suçlularının yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon lira ödül

TERÖR suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ve suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak kişilere verilecek para ödülünün üst sınırı 10 milyon lira olarak belirlendi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 'Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik' yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, işlenişine iştirak etmemiş olmamak koşuluyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esasları düzenlendi.



ÖDÜL KOMİSYONU



Verilebilecek ödüllerin azami miktarlarını, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan faili dikkate alarak Ödül Komisyonu belirleyip, ilan edecek. Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulacak.



ÖDÜL VERİLME ŞARTLARI



Yönetmelikte ödül verilme şartları da belirlendi. Buna göre para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliğe haiz olması gerekiyor. Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması ve yardımcı olan tarafından verilen bilgilerin daha önceden elde edilmemiş olması gerekecek. Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere ödüllendirme yapılmayacak.



AZAMİ ÖDÜL MİKTARI 10 MİLYON LİRA



Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak. Ödül Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçemeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonu'nun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek. Yani ödül için üst sınır 10 milyon lirası olacak.



KİMLİĞİ SAKLI KALACAK



Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları, her türlü iletişim aracı ve internet-dijital ortamda yayımlanabilecek. Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilecek. Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamayacak. Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, yardımcı olan kişinin verdiği bilgiye istinaden yakalandığı ülkeden Türkiye’ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak. Resmi Gazete’de bugün yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikle, 2015 yılında çıkarılan eski ödül yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()