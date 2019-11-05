banner314

banner325

Son Dakika

Terör suçlularının yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon lira ödül

TERÖR suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ve suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak kişilere verilecek para ödülünün üst sınırı 10 milyon lira olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...

GÜNDEM 05.11.2019, 12:36
Terör suçlularının yakalanmasına yardımcı olana 10 milyon lira ödül

TERÖR suçlarının ortaya çıkarılmasına, delillerin ele geçirilmesine ve suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak kişilere verilecek para ödülünün üst sınırı 10 milyon lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 'Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik' yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, işlenişine iştirak etmemiş olmamak koşuluyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esasları düzenlendi.

ÖDÜL KOMİSYONU

Verilebilecek ödüllerin azami miktarlarını, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan faili dikkate alarak Ödül Komisyonu belirleyip, ilan edecek. Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olmak üzere toplam 8 üyeden oluşacak. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulacak.

ÖDÜL VERİLME ŞARTLARI

Yönetmelikte ödül verilme şartları da belirlendi. Buna göre para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliğe haiz olması gerekiyor. Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması ve yardımcı olan tarafından verilen bilgilerin daha önceden elde edilmemiş olması gerekecek. Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere ödüllendirme yapılmayacak.

AZAMİ ÖDÜL MİKTARI 10 MİLYON LİRA

Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak. Ödül Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçemeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonu'nun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek. Yani ödül için üst sınır 10 milyon lirası  olacak.

KİMLİĞİ SAKLI KALACAK

Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları, her türlü iletişim aracı ve internet-dijital ortamda yayımlanabilecek. Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilecek. Ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamayacak. Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, yardımcı olan kişinin verdiği bilgiye istinaden yakalandığı ülkeden Türkiye’ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak. Resmi Gazete’de bugün yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikle, 2015 yılında çıkarılan eski ödül yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () 

Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5