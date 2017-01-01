TERÖR SALDIRISININ YAŞANDIĞI GECE KULÜBÜNÜN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber- Kamera: Özgür EREN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL
Görüntü dökümü:
-----------
-Kulübün bulunduğu sokakatan görüntü
-Polis ekipleri
-Anadolu yakasından kulübün görüntüsü
-Genel ve detaylar
Haber- Kamera: Özgür EREN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL Görüntü dökümü: ----------- -Kulübün bulunduğu sokakatan görüntü -Polis ekipleri -Anadolu yakasından kulübün görüntüsü -Genel ve detaylar
01 Ocak 2017 Pazar 08:52
Haber- Kamera: Özgür EREN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL
Görüntü dökümü:
-----------
-Kulübün bulunduğu sokakatan görüntü
-Polis ekipleri
-Anadolu yakasından kulübün görüntüsü
-Genel ve detaylar
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