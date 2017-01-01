TERÖR SALDIRISININ HEDEFİNDEKİ GECE KULÜBÜNDE YENİ YILA BÖYLE GİRMİŞLERDİ

istanbul
Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Görüntü Dökümü:
--------
-Gece kulübünde yeni yıla girilirken çekilen görüntüler
istanbul Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntü Dökümü: -------- -Gece kulübünde yeni yıla girilirken çekilen görüntüler
01 Ocak 2017 Pazar 05:19
istanbul
Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Görüntü Dökümü:
--------
-Gece kulübünde yeni yıla girilirken çekilen görüntüler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı