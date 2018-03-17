TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Haber: İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DHKP-C terör örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 13.03.2018 günü düzenlenen operasyonda F.K. ve M.A. isimli şahıslar yakalanmış, şahıslar aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslik edilmiştir"

