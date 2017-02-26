TEOG SINAVI STRESİNE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, ()

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş (TEOG) sınavına hazırlanan öğrenciler, yoğun ders ve kurs stresini işaret dili kursu ile attı.Avcılar Belediyesi Kent Enstitüsü Denizköşkler Gençlik Merkezi ile Firuzköy Gençlik Merkezi'nde ücretsiz sınava hazırlık eğitimi verilen öğrencilerin yoğun programdan uzaklaşmaları ve stresten kurtulmaları için farklı yöntem denendi. Görevliler 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine önerilen 5 kurstan birini işaretlemelerini istedi. Öğrencilerin büyük bölümü, ilgi duydukları, işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurabilecekleri 'Türk İşaret Dili Kursu'nu tercih etti. Bunun üzerine sınav stresini yaşayan öğrenciler, sessiz dünyayı daha iyi anlayacak, engelli bireylerle daha kolay iletişim kurmalarına yardımcı olacak kursa katılmaya katıldı. İlk derste eğitmenin işaretlerle öğrettiği alfabeyi eğlenerek öğrenen öğrenciler, stresten kurtulmaları aynı zamanda farklı bir beceri öğrendikleri için memnun olduklarını söyledi. Bir öğrenci, işaret dilini işitme sorunu ile karşılaşan dede ve büyük annesine öğreterek onlarla daha iyi anlaşabileceği için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kursa katılanlardan görüntüler

-Kursiyerlerin görüşleri

-Eğitmen konuşurken