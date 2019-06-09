TEM otoyolundaki kazada ölen anne ve çocukları toprağa verildi

İstanbul Beşiktaş'ta 'makas' atarak ilerleyen otomobil sürücünün sebep olduğu kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Akçil Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya (8) memleketleri Muş'un Hasköy ilçesinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Kaza, 8 Haziran günü saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne ilerleyen Nurullah Eray'ın kullandığı 33 CNT 40 plakalı araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurarak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan yolculardan Hiranur Özçelik ile kardeşi Yahya Özçelik yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ise Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE ÇOCUKLARI YANYANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Muş'a gönderildi. İstanbul'da cenaze namazları kılınan anne Seyhan Akçil Özçelik, çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik'in cenazesi Hasköy İlçe Mezarlığı'na götürüldü. Yakınları tarafından karşılanan anne ve çocukları yanyana kazılan mezarlarda dua ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin araçtan çıkarılması

-Cenazelerin taşınması

-Cenazelerin toprağa verilmesi

-Kadınların ağıt yakması

(Süre: 01.59 Boyut: 104 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

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