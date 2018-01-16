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TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

İSTANBUL TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arda arda...

TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

İSTANBUL
TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii Ankara istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Arda arda seyir halindeki 3 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri orta refüje çarparak durabildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralardan birinin ambulansa alınması
-Ambulansın hareket etmesi
-Trafikten görüntüler
-Kaza yapan araçlar
Detaylar


 

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