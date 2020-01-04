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TEM OTOYOLU'NDAKİ ÇAKARLI SİLAHLI MAGANDALAR KAMERADA
TEM Otoyolu'nda çakar tertibatlı otomobilleriyle ilerleyen magandalar o anları kaydetti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin belinden silahını çıkararak, konsola koyması da yer aldı. Görüntüler dün akşam TEM Otoyolu...
GÜNDEM 04.01.2020, 10:42
TEM Otoyolu'nda çakar tertibatlı otomobilleriyle ilerleyen magandalar o anları kaydetti. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin belinden silahını çıkararak, konsola koyması da yer aldı.
Görüntüler dün akşam TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde kaydedildi. Otomobillerine çakar tertibatı takan iki kişi araçlarıyla arka arka yolda bir süre ilerledi. Trafik magandalarından biri araç içi kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde çakarlı araçlar ilerlerken, kayıt alınan otomobili kullanan magandanın aracın konsoluna belinden çıkardığı silahı da koyması yer aldı.
Görüntü Dökümü:
Görüntüler dün akşam TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde kaydedildi. Otomobillerine çakar tertibatı takan iki kişi araçlarıyla arka arka yolda bir süre ilerledi. Trafik magandalarından biri araç içi kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde çakarlı araçlar ilerlerken, kayıt alınan otomobili kullanan magandanın aracın konsoluna belinden çıkardığı silahı da koyması yer aldı.
Görüntü Dökümü:
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Trafikte ilerleyen çakarlı araçlar
Magandanın silahını konsola koyması
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