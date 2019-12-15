TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü Bağcılar İSTOÇ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi. Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen sürücü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza yapan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.

Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Mır Shahzad Rabi (18) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu sürücü kullandığı 34 MM 8394 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken İSTOÇ mevkiine henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Kayan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet parçalanarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün ayağı koparken bedeni ise savrularak yol ortasındaki bariyerlerin arasına fırladı. Arkadan gelen ve arkadaşı olduğu öğrenilen ve isimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet sürücüsü arkadaşlarının kaza yaptığını görünce şoka girdi ve durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MOTOSİKLETİ 10 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Mır Shahzad Rabi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza sonrası yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kazanın meydana geldiği yerde detaylı olay yeri çalışması yapan polis ekipleri bariyerlerin arasında da inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Parçalanan motosiklet ise yoldan toplanarak çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekiplerinin hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün 2 arkadaşından olayla ilgili bilgi aldığı görüldü. Ayrıca olay yerine gelen Mır Shahzad Rabi'nin diğer okuldan arkadaşları da polis ekiplerinden bilgi aldı. Kaza yapan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Sürücünün cansız bedeni

- Motosikletten görüntü

- Polisin çalışması

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Yoldan görüntü

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detaylar



