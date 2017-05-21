TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Ümraniye istikameti Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kavacık istikametinden Ümraniye istikametine seyreden Enis Özkan yönetimindeki 35 R 1035 plakalı otomobil Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçtan fırlayan sürücü araçtan yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yol kenarına savrulan sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Özkan'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlarken, TEM otoyolu Ümraniye istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Olay yeri incelemelerinin ardından Özkan'ın cenazesi, ambulansa konularak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Trafikten görüntü

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Trafik polisi aracı incelemesi

-Ölen kişinin abisinin sinir krizi geçirmesi

-Cesetten görüntü

-Ölen kişinin yakınlarından görüntü

-Aracının kapısından görüntü

-Genel ve Detaylar

