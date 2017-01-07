TEM OTOPARKI

TEM Otoyolu, adeta otoparka döndü. Dün akşam bastıran kar yağışı nedeniyle TEM'de ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.



Bugün TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde çok sayıda aracın yol kenarlarında park halinde olduğu görüldü. Araçlar, kar yağışının devam etmesi nedeniyle sahipleri tarafından henüz alınamadı.