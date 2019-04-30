TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; YOL KAPANDI (1)

Ersan SAN / İSTANBUL
TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. 1 Kişi kamyonun altında sıkıştı. Sıkışan kişiye sağlık ekipleri serim bağlarken çıkarılmayı bekliyor. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken TEM Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Kamyon altında sıkışan kişi
-Sıkışan kişiye serum bağlanması