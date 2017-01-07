TEM'DE TRAFİK KABUSU...

*ARAÇTAN İNİP YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTTİLER

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul /

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Saat 00.30'u gösterirken sürücüler hala yollarda. Bunun en önemli nedeni ise yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikibtileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.

Görüntü Dökümü

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-TEM'den trafik

-Halkalı ve Altınşehir rampalarında duran araçlar

-Sürücüler ile röp

-TEM'de Evlerine yürüyenler

-Yolda kalan araçlar

-Rampayı çıkamayanlar

-Ispartakule mevkiinden görüntü

-Yol kenarlarındaki TIRlar

-Yollarda yürüyenler

-Trafik

-Güvenlik şeridindeki araçlar

-Genel ve detaylar