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TEM'DE OTOBÜS ALEV ALEV YANDI (1)
HÜSEYİN COŞKUN / İSTANBUL Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otobüs...
GÜNDEM 29.08.2019, 22:20
HÜSEYİN COŞKUN / İSTANBUL
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Metris kavşağı mevkiinde otobüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, otobüs tamamen yandı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Edirne İstikametinde trafik tamamen durdu.
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan otobüs
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