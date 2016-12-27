TEM'DE KAZA: 2 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul
TEM Tekstilkent İstoç bağlantı yolu, Batışehir mevkii Edirne yönünde saat 07.30'da trafik kazası meydana geldi. Buzlanma nedeniyle olduğu belirtilen kazada ilk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın meydana geldiği noktanın biraz ilerisinde de 5 aracın karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza meydana geldi.
Meydana gelen her iki kaza nedeniyle tarikte yoğunluk yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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- Kazanın görüntüsü
- Araçlardan görüntü
- Ambulansın görüntüsü
- Maddi hasarlı kazanın görüntüsü
- Sürücülerle röportaj
- Detaylar