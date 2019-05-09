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TEM'DE BALTALI SÜRÜCÜ TERÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ali AKSOYER / İstanbul TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O. yakalandı. Hakkında bin...

TEM'DE BALTALI SÜRÜCÜ TERÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ali AKSOYER / İstanbul
TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O. yakalandı. Hakkında bin 110 lira idari para cezası uygulanan M.O. adli işlem için karakola teslim edildi. 
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntüler üzerine 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü şüpheli M.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü M.O.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten  bin 2 lira, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ten 108 lira olma üzere bin 110 lira idari para cezası verildi. M.O. adli işlem için Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne teslim edildi.
 
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Sürücünün baltayı camdan çıkarması
-Aracını Kamyonete doğru sürmesi
-Baltayla hamle yapması
-Uzaklaşması
AKTÜEL
-Şüphelinin emniyetten çıkışı


 

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