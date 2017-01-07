TEM'DE 9 TIR KAZA YAPTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan TIR'lar (İBB kamerası)