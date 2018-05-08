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Telefonla Tacizci Yakalattı

Telefonla Tacizci Yakalattı

Telefonla Tacizci Yakalattı


Bölgenin sarp arazilerden oluşması ve akarsularının yaz kış gürüldeyen akılı değişik spor dallarının burada yapılmasına olanak sağladığı söyleniyor. Özellikle internet haber sitelerinde veya televizyon programlarında tanıtımı yapılan nehirlerin ilginç debilere sahip olması buralarda değişik aktivitelerin yapılmasını sağladığı belirtiliyor. Su sporlarına elverişli alanda yaşayan mersinalp.com bayana telefonla tacizde bulunan şahıs spor aktivitesi sırasında yakalanınca haber kısa sürede bölgede yayıldı.

Karayolu vasıtası ile uzun bir yolculuk sonucu ulaşılan akarsuların spora uygun bölgelerine gelen güzel bayanların içinde Mersin Escort Bayan bulunduğunu gören gençler daha bir şevkle nehre atlamaları dikkat çekti. İnternetten anlaşarak birçok kez arkadaşlık yaptıkları güzel bayanları spor yaparken gören erkekler daha bir hırçın hareketler sergileyince buraya gelen diğer kızlar tarafından tepkiyle karşılandı.

En güzel yeşilliklerin içinden köpürerek gelen derelerin çağlayan oluşturması bölgenin tropikal yapı olarak gündeme gelmesine enden olmaktadır. Kış aylarının fazla sürmediği ilçe ikliminin değişik bir atmosfer yaratması sonucu buraya gelen özellikle yerli turistlerin uzun süre kalma istekleri dikkat çekiyor. Konaklama alanlarında  bayanlar ile birlikte gece eğlencelerine katılan gençler hallerinden memnun olduklarını açıklayarak her yıl tekrarladıklarını da belirtiyorlar.

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