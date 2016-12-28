Telefar'dan kaçan Türkmenler 40 günlük yaya yolculuğunu anlattı

IRAK'ta Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi için başlatılan operasyonun ardından Telafer'de çift yönlü baskı altında kalıp yurtlarını terketmek zorunda kalan Türkmenlerin Hatay'a akın akın gelişleri sürüyor. Kış şartlarında 40 günlük yaya yolculuğu göze alan yaşlılardan donanlar olduğu, hamilelerin de bu çileli yolda doğum yaptığını anlatan Türkmenler, "Bizi en çok üzen, kendileri de Şii Türkmen olan Haşdi Şabibilerin zulümleri oldu" dedi.



Aralık ayı başından itibaren çok küçük gruplar halinde Telafer'den kaçanlar Hatay'a kadar gelirken, son bir haftada daha büyük gruplar halinde Hatay'ın Kırıkhan İlçesi sınırından Türkmen girişlerinde artış oldu. Bunun üzerine Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) çeşitli yardım kuruluşlarına çağrı yapıp sığınmacılar için kurulan çadırı genişletti.



Bir haftada 800 dolayında 7'den 70'e Türkmenlerin geldiği Kırıkhan'a bu sabaha karşı da 40 kişilik bir grup geldi. Bu grubun içinde 10 günlük bir bebek olduğu görüldü. Dün de göç yolunda doğan bir bebekle birlikte Yeryüzü Doktorları örgütü hekimlerinin küntrolüne verildi.

ELBİSELERİ ÇAMUR DERYASI, AYAKKABILARI YIRTIK

muhabirlerinin görüştüğü Telafer Türkmenleri, güvenlikleri nedeniyle isimlerini açıklamayıp, bir bölümü yüzlerini de gizleyerek Türkiye'deki akrabalarına ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Telafer'den kaçanların 10 bine yakın olduğunu, en az 5 bin kişinin daha Suriye topraklarında bulunduğunu ve Türkiye'ye gelmeye çalıştıklarını anlatan sığınmacılar, yanlarına aldıkları yiyeceklerin bittiğini, ot ve başka ne bulurlarsa yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını, büyük dereleri geçerek 40 gün yaya yürüdüklerini belirtti. Azez'e ulaştıklarında kısa bir mola verdiklerini ve 2 gün daha yürüyerek Hatay'a geldiklerini anlatan Türkmenlerin bellerine kadar çamur içinde olduğu, ayakkabılarının yırtıldığı görüldü.

'ONLAR DA TÜRKMEN'

Çadırda ilk olarak elbiseleri değiştirilip banyo yaptırılan ve sıcak yemek verilen Türkmenler şu ortak cümlelerle yaşadıklarını anlattı:

"DAEŞ'den sonra İran'ın desteklediği milisler bizi göçe zorladı. Haşdi Şabilerden kaçtık. En zorumuza giden de bu. Onlar da Türkmendi. Her tehlikeyi göze alıp yola çıktık. Önce nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Yardım edenler oldu. Bir buçuk aydır yollardayız. Türkiye'ye, kardeşlerimizin yanına ulaştığımız için artık kendimizi güvende hissediyoruz. Ama arkada daha binlerce kişi var.

'DONANLARI YOLDA BIRAKTIK'

Yolda donan yaşlılar oldu. Onları barınabilecekleri bazı yerlerde bıraktık. 3 kişi ölmüş. Hamilelerimiz var. Yolda doğum yapıyorlar. Bizim sesimizi dünya duysun. Bizi kim kurtaracak?"



HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, 6 yıldır zaman zaman Türkmenlerin bu bölgeye göç ettiğini, ancak son kafilelerin kış şartlarında ve çok uzun bir yolu yaya yürüyerek geldiklerini söyledi.



Uzun zamandır İstanbul Tuzla Belediyesi'nden yakın ilgi ve yardım gördüklerini belirten Vardı, Telafer'den Hatay'a farklı güzergahlardan 40-50 günde yaya ulaşılabildiğini belirterek, uluslararası kuruluşların bu gelişmelere seyirci kalmamasını istedi.