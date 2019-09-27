Telafi için 2 ay boyunca internet paketi hediye edeceğiz
İstanbul'da dün (26 Eylül) yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar birbirine ulaşamadı
İstanbul'da dün (26 Eylül) yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar birbirine ulaşamadı. GSM operatörleri kısa süreli olarak hizmet dışı kaldı. Türk Telekom kullanıcıları da uzun süre hizmet alamadı. Türk Telekom'dan hizmetteki aksaklığa dair yeni bir açıklama geldi. Şirket, deprem sonrasında şebekede aksamalar meydana geldiğini belirterek, olumsuzluğu telafi edebilmek adına tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca internet hediye edeceğini açıkladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur. Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.
Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz".
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|6
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|5
|5
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|5
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|5
|4
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|-2
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|4. Arsenal
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|6
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|6
|8
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