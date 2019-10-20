Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile...
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı.
'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'den bölge halkına hizmet sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 'Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor' notuyla video paylaşıldı. Videoda, Türk askerinin kucağında taşıdığı çocuğu ambulansa götürdüğü ve hastaların ambulans içinde tedavi edildiği anlar yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaralı çocuğun Türk askeri tarafından taşınması
-Hasta çocuk ve kişilere müdahale
-Detay
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