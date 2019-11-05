Tel Abyad'da bombalı saldırı (2)

MSB: TERÖRİST YAKALANDI



Milli Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ya bombalı araçla saldırı düzenlediğini ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, şu ifadelere yer verildi:



"Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."