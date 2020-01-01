Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

SURİYE'nin Tel Abyad kenti Saluk Atik köyü dışında PKK/YPG'li teröristin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 2 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.

ANKARA, ()-