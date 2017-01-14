- (tekrar) (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KARLAR ERİYOR, BARAJLAR DOLUYOR





Haber- Kamera: Ali AKSOYER-Hakime TORUN/İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 64.6'ya çıktı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında doluluk 37.6 olarak ölçülmüştü. Hızlı kar erimesi yaşanan baraj havzalarında doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 87.35'TEN 37.6'YA İNMİŞTİ.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.6 oldu.

Bu arada Pabuçdere barajında 2016 yılının Kasım ayı başında 20.91 olan doluluk oranı yüzde 18.79'a, Kazandere barajındaki doluluk oranı ise yüzde 59.28'den 42.06'ye düştü. İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım.................. 2017 Ocak

Ömerli .................% 40.57.......................% 89.13

Darlık....................%44.88....................... %82.94

Terkos...................%43.66........................ %61.96

Alibeyköy................%35.65........................ %75.22

Büyükçekmece........ %30.61......................... %46.82

Sazlıdere..................%32.41.........................%42.66

Istrancalar............... %48.35....................... %86.78

Kazandere..................%59.28.........................%42.06

Pabuçdere...................%20.91........................ %18.79

ALİBEYKÖY BARAJININ ÜZERİ DONDU

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Alibeyköy barajında Kasım ayı başında çekilen görüntülerde tarihi kemerlerin bulunduğu bölüm adeta bir mera görünümüne bürünmüştü. Ancak şu anda aynı bölge yeniden tamamen su ile dolmuş durumda. Soğuk nedeniyle gölün üzeri ince bir buz tabakası ile kaplanırken, balıkçılar ancak ellerindeki küreklerle buzu kırıp ilerleyebiliyor. Baraj havzasını mesken tutan martılar buzun üzerinde yiyecek arıyor.



Görüntü Dökümü

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- Alibeyköy barajının tarihi kemerler bölümünün görüntüleri,

- Donmuş gölde yol almaya çalışan balıkçılar,

- Buzun üzerinde yem arayan martılar,

- Eriyen kar sularının baraja karışması

- Aynı bölgede kasım ayı başında çekilen havadan görüntüler.

