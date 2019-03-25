Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

(TEKRAR)- (Havadan görüntülerle)  - EYÜPSULTAN'DA TAHRİP EDİLEN TARİHİ HAMAMIN BULUNDUĞU ALANINDA ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Eyüpsultan Camiine 50 metre mesafede daha önceden otopark olarak kullanılan arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi hamamın büyük bölümü iş makineleri tarafından tahrip...

(TEKRAR)- (Havadan görüntülerle)  - EYÜPSULTAN'DA TAHRİP EDİLEN TARİHİ HAMAMIN BULUNDUĞU ALANINDA ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()
Eyüpsultan Camiine 50 metre mesafede daha önceden otopark olarak kullanılan arsada başlatılan inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi hamamın büyük bölümü iş makineleri tarafından tahrip edildi. Yıkım görüntülerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı duruma müdahale ederek çalışmaları durdurdu. Alanda yeniden arkeolojik çalışma yapılacak.
Eyüpsultan, İslambey Mahallesi'nde bulunan bir arsada rekonstrüksiyon projesi ile daha önceden var olan kagir  evlerin aslına uygun olarak yeniden yapılması için proje başlatılmıştı. Proje sit alanı içinde yer aldığı için İstanbul Arkeoloji müzesi uzmanlarının katılımıyla temel kazıları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 0,50-2.00 metre arasında bazı buluntular ortaya çıktı. Kemerli ve tonozlu yapı kalıntılarının Bizans dönemi ile Osmanlı döneminde kullanılan bir hamam olduğu değerlendirildi. Bu aşamada inşaat dururken, hazırlanan rapor 1 Numaralı Koruma Kurulu'na sunuldu. Kurul verdiği kararla, bulunan parçaların küçük olduğunu, devamlılığının bulunmadığını, müze müdürlüğü uzmanları denetiminde kaldırılabileceğine, aynı yerde bulunan mezar taşının da sergilenmek üzere taşınmasına karar verdi.

İŞ MAKİNELERİ HAREKETE GEÇTİ
Bu kararın ardından harekete geçen iş makineleri alana girerek çalışmaya başladı. Ortaya çıkan tarihi eserler kırıldı, çok büyük bir bölümü inşaat molozu olarak kaldırıldı. Ancak bu yıkımın bir vatandaş tarafından görüntülenip sosyal medyada yayınlanması üzerine bakanlık duruma el koydu. Kültür ve Turizm bakanlığı alandaki çalışmalar durduruldu. Bölgede daha kapsamlı arkeolojik araştırma yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Tahrip edilen hamamın havadan görüntüleri
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328