Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu. Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın (21) cesedi bulundu.
04 Haziran 2018 Pazartesi 14:03
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