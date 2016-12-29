Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

TEKNE FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul İstanbul...

TEKNE FACİASI: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu, bir kişi ise sağ kurtuldu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul Ambarlı Limanı açıklarında denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki bulunan İlyas Bostancı hayatını kaybederken, Hüseyin Kahraman kayboldu, Yılmaz Bodur ise sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ambarlı Limanı açıklarında midye avlamak için denize açılan içinde üç kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında teknede bulunan İlyas Bostancı'nın cansız bedenine ulaşılırken, Yılmaz Bodur kurtarıldı. Hüseyin Kahraman ise yapılan aramalarda ulaşılamadı.

Bostancı'nın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağ kurtulan Bodur ise Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hüseyin Kahraman'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Teknenin alabora olduğu yerin yukarıdan görüntüsü

- Esenyurt Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Avcılar Devlet Hastanesi'nin görüntüsü

- Detaylar

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55