TEKB GENEL BAŞKANI TURUNÇ'TAN 'GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ÖNLENMESİ' AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA / İstanbul

Tüm Eczacı Birlikleri Kooperatifi (TEKB) Genel Başkanı Mustafa Turunç, Sağlık Bakanlığı'nın gereksiz antibiyotik kullanımını önüne geçmek için başlattığı kampanyayı değerlendirerek, “Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve yoğun hastanelerimizde vatandaşlara üç dakikanın zor ayrıldığı bir muayene sürecinde 5 dakikalık bir testin yapılabilmesi için hekimlerimizin hasta ile olan münasebetinin dakikalarının fazlalaşması gerekiyor" dedi.

Mustafa Turunç, Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesini doğru bulunduğunu ve desteklediğini belirterek, “Antibiyotiklerin doğru kullanılması konusunda bu bir aşamadır. Bir beta testinden bahsediliyor. Bu bir ayraç olayı. Bu testin de 5 dakika içinde yapılabileceği söyleniyor. Bu test sayesinde eğer vatandaşlarımızın virütik bir rahatsızlığı varsa boşu boşuna antibiyotik yazımını önleyecektir. Yararlı bir uygulama ancak bunun devamının da gelmesi gerekiyor. Eğer bir bakteri nedeniyle rahatsızlığı varsa bir kişinin o bakteriye uygun antibiyotiğin hangisinin kullanılması gerektiği noktasında da yeni bir ayraca ihtiyaç var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok, antibiyogram testidir. En doğrusu bu testle beraber, bunun sonucunda eğer antibiyotik gerekiyorsa antibiyogram testinin yapılarak, ihtiyaç duyulan antibiyotiğin verilmesi son derece doğru bir uygulama olarak düşünülebilir" dedi.

“BAZI NOKTALARDA ADIM ADIM GİDİLİYOR

Mustafa Turunç, “Artık doktora gitme sıklığımız arttı ve hekimlerimizin yazdığı reçetelerle eczaneye gidildiğinde farklı bir ilacın verilebilmesinin mümkün değil. Sistem gereği mümkün değil. Antibiyotik kullanımı Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlerine göre ülkemizde bir hayli fazladır. Bunun parasal değerini ayrı tutun, sağlık alanında bu kadar çok antibiyotik kullanırsanız antibiyotik direncini geliştirmiş olacaksınız ve sonraki hastalıklar da bu ilaçların tedavi değerleri son derece az olacaktır. Doğru bir uygulama, bazı noktalarda adım adım gidiliyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulaması anlamlı bir uygulamadır. En azından ilk adım olarak virütik bir hastalığa bu testlerden sonra antibiyotik verilmeyecek diye düşünmekteyim" şeklinde konuştu.

MUAYENE SÜRELERİ UZAR

Turunç, “Özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nde ve yoğun hastanelerimizde vatandaşlara üç dakikanın zor ayrıldığı bir muayene sürecinde 5 dakikalık bir testin yapılabilmesi için hekimlerimizin hasta ile olan münasebetinin dakikalarının fazlalaşması gerekiyor" dedi.

ANTİBİYOTİK TESTİ

Turunç, antibiyotik testi ile ilgili olarak ise “Bu testin amacı 'gerçekten o hasta antibiyotik kullanmalı mıdır'. Yoksa virütik bir rahatsızlığı varsa, boşu boşuna antibiyotik almasının önüne geçmesi testidir. Bu testi yaptıktan sonra ortaya çıkacak hadise, virütik bir rahatsızlık da olabilir ama bakterilerden ileri gelen bir hastalık söz konusuysa hekimlerimiz zaten antibiyotiği önereceklerdir. Bu antibiyotiklerin o kadar skalası geniş ki hangi antibiyotiğin verilmesi noktasında bir sonraki adım bence antibiyogram testine de geçmek olmalıdır. Ama bu çok daha zahmetli, çok daha uzun uğraşı gerektiriyor. Buna belki ileriki dönemlerde Sağlık Bakanlığımız da adım atar" şeklinde konuştu.

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