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TED'liler, Cumhuriyet Bayramını kutladı

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin 96'ncı yılını görkemli bir baloyla kutladı. Yeni Türkü'nün sahne aldığı balonun geliri, maddi imkânsızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs olarak aktarılacak. TED'in her...

GÜNDEM 04.11.2019, 11:24
TED'liler, Cumhuriyet Bayramını kutladı

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin 96'ncı yılını görkemli bir baloyla kutladı. Yeni Türkü'nün sahne aldığı balonun geliri, maddi imkânsızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs olarak aktarılacak.

TED'in her yıl düzenlediği Cumhuriyet Balosu, bu yıl Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, sanat, siyaset, medya, akademi ve sivil toplum dünyasından kolej mezunu çok sayıda isim katıldı. Baloda, Yeni Türkü grubu sevilen eserlerini seslendirdi. Grup, şarkılarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, baloya katılan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Yeni Türkü grubu ile düeti büyük ilgi gördü. Balodan elde edilen tüm gelir ise, maddi imkânsızlıklarına rağmen başarısını kanıtlamış ve burs sistemine dâhil olmuş çocukların yer aldığı burs fonuna aktarılacak. 

'BAĞIMLI DEĞİL, BAĞLI OLMASI İÇİN OKUTUYORUZ'
92 yıl önce azimle ve inatla emanet edilen ve vasiyet olarak kabul ettikleri tüzüğü yerine getirmek için mücadele ettiklerini söyleyen TED Başkanı Pehlivanoğlu, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’nun her yerinde sadece 23 tane lise vardı. 500'ün üzerinde misyoner okulu vardı. Tüzüğümüzün bize emrettiği konulardan biri, 'okullar açın'. 40 okul ve 1 üniversite ile bugün yolumuza devam ediyoruz. Orada çocuklarımızı okutuyoruz. Ülkesine, vatanına, milletine ve bayrağına bağımlı değil, bağlı olması için okutuyoruz" dedi.

'BALONUN GELİRİ, EĞİTİM BURSUNA'
Her yıl düzenledikleri Cumhuriyet Balosu'nun burslu çocukların yararına yapıldığını kaydeden Pehlivanoğlu, geleceğin çocuklar için tasarlanması gerektiğini belirtti. Pehlivanoğlu, "İmkânı olan çocuklar ve annesi-babasının parası olanlar için değil, olmayanlar için tasarlamalıyız. Şuan bu çocuklarımızın sayısı 3 bin, gelecekte Türkiye'yi aydınlığa götürecek, kalkındıracak çocuklar olduğuna inanıyoruz. Balonun tüm geliri, tam eğitim bursuna bağışlanacak. Hem Cumhuriyeti kutluyoruz, hem de ülkenin geleceği için yatırım yapıyoruz. Bu çocuklarımızı ilkokuldan alıp, üniversite sonuna kadar cep harçlığı dâhil okutuyoruz. Bu çocuklarımızın hepsi diksiyon dersi alıyor, kendi alanlarına göre kurslara gidiyorlar. Tam donatılmış; ama ailesinden, kültüründen, benliğinden kopmamış şekilde bu ülke için yetiştiriliyorlar. Biz biliyoruz ki, Türk gençliğinin eşit ve nitelikli eğitim alması için ayaktayız. Biz Türk eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ayaktayız. Biz maddi olanaksızlıklar içinde yaşayan; ancak başarısını kanıtlamış her bir gence ulaşabilmek için ayaktayız" diye konuştu.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Balodan görüntü
-TED Başkanı Pehlivanoğlu konuşması ve röp.
-Burslu öğrencilerden görüntü
-Yeni Türkü grubunu konseri
-Yeni Türkü ile Sıla Gençoğlu’nun düeti
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()

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