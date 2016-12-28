TECAVÜZ ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde, yolda yürüyen genç kızı aynı gece birlikte olmak için para verdiği ve yanından kaçan travestiye benzettiğini söylediği öğrenildi. Sözde , travestiye ödediği parayı geri almaya çalıştığını söyleyen şüphelinin ifadesini ise kamera görüntüleri çürüttü. Görüntülerde şüphelinin genç kızı uzun süre takip ettiği ve saldırmak için ıssız bir yer kolladığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli'de öğrenci değişim programı ile Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Üniversite öğrencisine tecavüz eden, cep telefonunu gasp eden ve 4 metrelik yükseklikten aşağı atarak yaralanmasına neden olan Tuvshınbayar E.'nin poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.

SON ÜTÜCÜ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Polisin takibi sonucu eşkali belirlenen ve evinin yakınlarındaki sokakta yakalanan Tuvshinbayar E.'nin ifadesinde geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak İstanbul'a geldiği ve Osmanbey'de bir atölyede son ütücü olarak çalıştığını söylediğini belirlendi.

"TRAVESTİ BENİ DOLANDIRDI"

İfadesinde olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. “O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana 200 yetmez, 100 lira daha bu gel. Ben buralardayım beni bulursun, diyerek yanımdan ayrıldım. Parayı bulup oraya geldim. Ancak bir türlü anlaştığım travestiyi bulamadım." dedi.

ONU BENİ DOLANDIRAN TRAVESTİ SANDIM

Şüpheli ifadesinde “Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Onu beni dolandıran travesti sandım. Onun yanına yaklaşıp verdiğim parayı geri almaya çalışacaktım. Ancak mücadele sırasında onun travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Daha sonra cep telefonunu alarak oradan kaçtım" dedi.

GENÇ KIZIN CEP TELEFONU DOĞALGAZ KUTUSUNUN ÜZERİNDE BULUNDU

Cep telefonumu evinin yakınındaki bir apartmana girerek yüksekte bulunan doğalgaz saatinin üzerine bıraktım dedi. Şüphelinin söylediği yerde aramada mağdur A.Ç.'ye ait cep telefonunu bulunmuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFADEYİ ÇÜRÜTTÜ

Şüphelinin verdiği bu ifade ise olayın güvenlik kamera kayıtları çürüttü. Şüphelinin ıssız sokaklarda yalnız başına yürüyen mağdur A.Ç.'yi yaklaşık 15 dakika boyunca hiç seslenmeden gizlice takip ettiği ve ıssız bir yere gelmesini beklediği tespit edildi. Şüphelinin hiç seslenmeden arkadan hızla yaklaşarak genç kızı yere yatırdığı, ardından 4 metrelik yükseklikten aşağı attığı öğrenildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Mahkemeye gönderilen şüphelinin Tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin genç kızı takip etmesi

-Genç kızı yakalayıp yerde sürüklemesi

27.12.2016 - 17.02 Haber Kodu : 161227128