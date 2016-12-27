TECAVÜZ ÖNCESİ GENÇ KIZI BÖYLE SÜRÜKLEMİŞ...

Ali AKSOYER İstanbul

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra sürükleyerek götürdüğü odunlukta tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin genç kızdan gasp ettiği telefon sakladığı yerde bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tecavüz öncesi şüphelinin genç kızı bir süre takip ettikten sonra yakalayıp yerde sürüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

Güvenlik kaera görüntüleri

-Şüphelinin genç kızı takip etmesi

-Genç kızı yakalyıp yerde sürüklemesi