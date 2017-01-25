TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini 43 yıl sonra ziyaret ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri, gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıkları TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini Aksaz Deniz Üssü'nde 43 yıl aradan sonra ziyaret ettiğini açıkladı.



Marmaris ve Fethiye’de yaşayan gaziler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı koordinesiyle yapılan faaliyet kapsamında Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan 43 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak için bindikleri TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini ziyaret etti.