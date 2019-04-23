TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı (2)

BİRİNCİ MECLİS'TE TÖREN

Birinci Meclis'te düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ile TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri katıldı.



​'ASİL MİLLETİMİZİN HÜR İRADESİ'

Törenin başında, 23 Nisan 1920'de 1'inci Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirildi. Ardından kürsüye çıkan TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü mukaddes bir çatı altında kutladıklarına dikkat çekerek, "Asil milletimizin hür iradesi, en ümitsiz yıllarında bu salonda, bu çatı altında tecelli etti. Tarihin nesnesi haline getirilmek istenen milletimiz, 99 yıl önce bu salondan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diye haykırdı. Bu istiklal ve hürriyet mücadelesini yükseltenleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 1'inci Meclisimizin muhterem azaları olmak üzere minnet ve şükranla anıyorum" dedi.



'MİLLİ MÜCADELEMİZİ YÖNETEN MERKEZ'

1'inci Meclis'in, istiklal mücadelesinin ve hürriyet iradesinin cisimleşmiş hali olduğunu belirten Şentop, "Dahası, TBMM'nin özünü, nüvesini teşkil eden bu çatı, sadece aziz milletimiz için değil, dünyanın bütün ezilenleri için ilhâm kaynağı olan millî mücademizi de bizzat yöneten merkezdir. Altında gururla bulunduğumuz bu çatı, yalnızca bir binâ değildir. Bu çatının altında yankılanan, işgal teşebbüsüne karşı istiklal iradesinin, istilâcı hücumuna karşı hürriyet mücadelesinin ve bütün bunları milletle birlikte yapma ısrarının gür sesidir. Dolayısıyla bu meclis, mirâsı istiklal-i tam, mizâcı hürriyet, temeli millî irade olan bir yüce abidedir" diye konuştu.

23 Nisan’ın aynı zamanda çocukların bayramı olduğuna işaret eden Mustafa Şentop, çocuklarına ve gençlerine önem vermeyen bir milletin yok olmanın eşiğine geleceğini söyledi. Şentop, çocukları ve gençleri, millî ve manevi değerlerle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklâl ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek gerektiğini dile getirdi.



'ÇOCUKLARA YÖNELİK SUÇLARDA ÇALIŞMA YAPILMALI'

Şentop, şöyle konuştu: "Bu bakımdan eğitim kurumlarımıza, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük vazifeler düşmektedir. Çocuklarımızla ilgili çabamızı, modern hayatın ve dijital dönüşümlerin doğurduğu yeni sonuçları göz önüne alarak güncellemeliyiz. Dijital dönüşümün ve internetin geldiği aşama, bizleri acil önlemler almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya zorlamaktadır. Ayrıca, çocuk suçluluğunda ve çocukları hedef alan suçlarda bir artış görülmektedir. Bu hususlarda, özellikle çocuklara yönelik suçlarda TBMM başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız daha etkin bir çalışma yapmalıdır. Çocuklara yönelik suçlarda katı, tavizsiz ve hızlı süreçler yürütülmelidir. Çünkü çocuklar bize Allah’ın emanetidir."



Törenin ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi’ndeki Birinci Meclis Özel Defteri’ni imzalayan TBMM Başkanı Şentop, deftere "İçinde gururla bulunduğumuz bu yapı, yalnızca bir binâ değildir. Bu çatının altında yankılanan, işgal teşebbüsüne karşı istiklal iradesinin, istilâcı hücumuna karşı hürriyet mücadelesinin ve bütün bunları milletle birlikte yapma ısrarının gür sesidir. Dolayısıyla bu Meclis, mirâsı istiklal, mizâcı hürriyet, temeli millî irade olan bir yüce abidedir" diye yazdı.



SEĞMEN EKİBİ GÖSTERİ YAPTI

Şentop ve protokol heyeti daha sonra Meclis bahçesine geçerek Ankara Kulübü çocuk seğmen ekibinin yaptığı gösteriyi izledi. Gösterinin ardından seğmen ekibinin gösterisinde yer almayan, ama oynamak isteyen küçük çocuğun tavırları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seğmen kıyafetli çocuk ile sohbet ederken, aralarında ilginç diyaloglar yaşandı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()