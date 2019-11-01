TBMM komisyon raporu: Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kapasitesinin üzerinde hükümlü var

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu'nun hazırladığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporunda, cezaevinde kapasitesinin üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırıldığı belirtildi.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği incelemeleri tamamlayarak rapor haline getirdi. Raporda, cezaevinden genel olarak sağlık sorunlarıyla yeterince ilgilenilmemesi, tedavilerin geç yapılması veya hiç yapılmaması, hükümlü ve tutuklulara sosyal faaliyetlerden ve ortak alandan yararlandırılmaması, koğuşlarda yapılan aramalarda özel eşyalara el konulması, görüş günlerinde ailelerin cezaevi önünde uzun süre bekletilmeleri, hamileliği ilerlemiş kadınların tutuklu yargılanması, bazı bebeklerin ve çocukların kreşten yararlandırılmaması, bazı yayınların hükümlü ve tutuklulara verilmemesi ve tutuksuz yargılanma talepleri konularında başvurular yapıldığı belirtildi.



ÇIPLAK ARAMA ŞİKAYETİ



Komisyon üyelerinin cezaevinde inceleme yapıp, tutuklu ve hükümlülerle birebir görüşmeleri ardından hazırlanan raporda, tutuklu ve hükümlülerin cezaevine ilk girişte görevliler tarafından çıplak arandığı şikayeti yer aldı. Ayrıca mahkumların hastaneye sevklerde sorun yaşadığı, revire çıkmada problem olduğu, muayene ve tedavilerin kelepçeli yapılmasının rahatsızlık verici olduğu ve insan onuru ile bağdaşmadığı, kronik hastalığı bulunanların tedavilerinin düzenli olarak yapılmadığı, bazı koğuşların eğitim, kurs, sosyal etkinlik haklarından faydalanamadıkları, kütüphanede 10 kitap ödünç alma sınırı olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kitapların kütüphanede bulunmadığı şikayetlerine yer verildi.



CEZAEVİ 950 KİŞİ KAPASİTELİ



Raporda ayrıca, 950 kişi kapasiteli kurumda 2 adet 12 kişilik oda, 2 adet 7 kişilik geçici oda, 1 adet 5 kişilik revir odası, 43 adet tek kişilik gözlem odası, 3 adet aile görüşme odası ve 3 adet sesli ve görüntülü konuşma odası bulunduğu, kurumda bulunan odalara 24 saat sıcak su ve soğuk su verildiği, merkezi sistemden radyo ve televizyon yayınları yapıldığı, 228 resmi ve 58 sivil olmak üzere toplam 286 personelin görev yaptığı kaydedildi.



KOMİSYONUN ÖNERİ VE TESPİTLERİ



Raporun öneri ve tespitler bölümünde şöyle denildi:



"Kampüste yer alan ceza infaz kurumlarında kapasite üstünde hükümlü ve tutuklu barındırıldığı görülmekle birlikte bu durumun beraberinde getirdiği sorunların aşılması amacıyla yapılan yeni yatırımlar doğrultusunda yeni yaşam alanı inşaatlarının, özellikle fiziki imkân ve koşulların düzeltilmesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Kurum revirine ve devlet hastanesine sevklerde gecikme yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması, özellikle acil durumlarda ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik olarak sağlık hizmetine hızlı bir şekilde ulaşımın sağlanması gerekmekte; doktor tarafından önerilen diyet yemeklerin düzenli olarak çıkarılması tavsiye olunmaktadır. Hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları, meslek edinmeleri ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amacıyla açılan kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin, hükümlü ve tutuklular bakımından olumlu sonuçlar verdiği hem kendileri tarafından dile getirilmiş hem de Alt Komisyon tarafından gözlemlenmiştir. Hobi ve meslek kurslarının işlevsel ve başarılı olması nedeniyle bu tür çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi tavsiye olunmaktadır."

Besti KARALAR/ANKARA, ()