TBMM'den, 10 bin dolar rüşvet alan Milletvekili iddiasına cevap!

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un cevaplaması istemiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi’ iddiasını sordu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’den “ayda 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu” yönündeki iddiasını sordu.

"AĞIR BİR İTHAM"

Soylu’nun açıklaması karşısında Peker’in, “Daha büyüklerini yolladım çanta çanta” sözlerine işaret eden Zeybek, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu iddia edilen Sedat Peker'in yayınladığı videoda on bin dolar alan milletvekili/siyasetçi olduğu iddiası, siyaset kurumuna ağır bir ithamdır, bu ithamın doğruluğu iddia sahibinin kim olduğuna bakılmadan araştırılması elzemdir. Kamuoyunun siyaset kurumuna güveni gerçeğin ortaya çıkması ile mümkün”

30 HAZİRAN'DA SORDU

Zeybek, önergesinde; “Organize suç örgütü lideri ya da üyesi Sedat Peker'in iddia ettiği aylık on bin dolar para alan milletvekili/siyasetçi kimdir? Bu konuya dair inceleme yapılmış mıdır?” sorularına yanıt aradı.

Yanıt Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten gledi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 30 Haziran 2021 tarihinde önergeye şu yanıtı verdi:

“İlgili önergeniz ile bir suç örgütü lideri tarafından ortaya atılan bir iddia soru konusu yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün ‘Başkanlıktan sorular’ başlıklı 100'üncü maddesinde ‘Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı üyelerinin ve Danışma Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetleriyle ilgili görevleri hakkında, Başkanlıktan yazılı soru’ sorulabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede sorunuza konu hususların Başkanın, Başkanlık Divanının, Başkanlık Divanı Üyelerinin ve Danışma Kurulunun TBMM'nin faaliyetleriyle ilgili görevleri kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sedat Peker’den para alan siyasetçi” tartışması sürerken; İçişleri Bakanı Soylu’dan iddiaları aydınlatmasını istemişti. Şentop, Soylu'ya 27 Mayıs'ta yazdığı bir yazıyla söz konusu isim hakkında bilgi verilmesini istediğini anımsatarak, şunu söylemişti:

"Milletvekillerimizin genel olarak kendilerini töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili bilgi belgelerin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi için adli mercilere ya da başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim. Dün sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi.

Kaynak: Yeniçağ