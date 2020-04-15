TBMM'de kabul edilen İnfaz yasası yürürlüğe girdi!

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yasa neler getirdi. Kimler nasıl yararlanacak? AK Parti Giresun Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, TBMM’de kabul edilen

infaz yasasının detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

İNFAZ YASASI DÜZENLENDİ İŞTE DETAYLAR

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması

hakkında kanun teklifi, TBMM genel kurulunda kabul edildi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, İnfaz düzenleme yasasının

ayrıntılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle mahkumların da korunması için bazı hükümler getirildiğini ifade eden

AK Parti Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Öztürk, “AK Parti ve MHP Grubunun birlikte kabul ettiği

düzenlemeye göre cezaların infazıyla ilgili birçok değişiklik yapılmış, yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna

göre kabul edilen yasa ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri

uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi haline bu

süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Yine düzenlemeye göre kurulacak infaz hakimliğinin işleyişi 1

Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Cezaların ertelenmesi konusunda da bazı değişiklikler

getirilmiş, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, eski hale getirme veya tazmin edilmesi

şartına bağlı tutulabilecek “ dedi.

KAMU GÖREVLİLERİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR AĞIRLAŞTIRILDI

Kamu görevlilerine göre işlenen suçların ağırlaştırıldığını da ifade eden Milletvekili Öztürk,

“Toplumdaki hassasiyet dikkate alınarak suçların işlenmesini önlemek, cezaların caydırıcılığını sağlamak

için, “kasten yaralama suçu üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendini

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu

görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı

oranında artırılır. Canavarca hisle işlenmesi haline bir kat oranında artırılır. Kasten yaralama sonucunda

ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası hükmolunacak. Suç

işlemek için örgüt kuranların, yönetenlerin 2 yıldan 6 yıla kadar olan cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır.

Üye olanların ise 1-3 yıl arası hapis cezası 2 ila 4 yıla çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.